Новости

Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом 08:13
Названы самые ликвидные автомобили российского авторынка 08:13
В Приамурье хромую собаку заставили бежать за машиной 07:53
Физики нашли новые доказательства пятой силы Вселенной 07:53
Пассажиры круизного лайнера в Испании изменили его курс 07:32
В Москву пришла климатическая зима 07:13
Курды извинились за атаку на российский патруль в Сирии 07:12
На Камчатке обнаружили всплеск численности диких северных оленей 06:34
Спасатели в Китае извлекли заблокированных в шахте горняков 06:31
Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту 06:19
Военная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии 05:50
США сообщили о начале поставок СПГ на Украину 05:45
Более 30 человек пострадали в результате лесных пожаров на юге Австралии 05:32
Камчаткий вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла 05:18
Абэ стал рекордсменом по длительности пребывания на посту премьера Японии 05:02
США пригрозили задержать запуск "Северного потока-2" 04:59
В школах Якутии по утрам будут исполнять гимн России 04:53
На жительницу Хабаровского края завели дело из-за порнографии 04:51
Очередная колонна МЧС РФ с гумпомощью для детей отправилась в Донбасс 04:42
Троих иностранцев выдворят из Канады за уличные нападения 04:40
Более ста нелегальных мигрантов из Сирии на лодке добрались до Кипра 04:35
РФ в ООН: Признание США еврейских поселений ухудшит обстановку в регионе 04:16
Додик назвал РФ единственным стражем международного права на Балканах 04:12
На Камчатке АПЛ "Кузбасс" провела торпедную атаку 04:07
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров 04:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 ноября 2019 г.

Постановление правительства Белгородской области от 18 ноября 2019 года № 489-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области за III квартал 2019 года"

Дата подписания 18 ноября 2019 г.
Опубликован 21 ноября 2019 г.

В соответствии с законом Белгородской области от 23 июля 2001 года № 154 "О прожиточном минимуме в Белгородской области" и на основании представления управления по труду и занятости населения Белгородской области Правительство Белгородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Белгородской области за III квартал 2019 года в расчете на душу населения 9 236 рублей, для трудоспособного населения - 9 971 рубль, пенсионеров - 7 664 рубля, детей - 9 114 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управление по труду и занятости населения Белгородской области (Нерубенко С.Ф.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Губернатор Белгородской области Е.Савченко

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией