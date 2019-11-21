Брат Нурмагомедова может быть уволен из UFC в случае второго поражения

Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар может быть уволен из UFC в случае второго поражения.

По итогам первого поединка под эгидой UFC потерпевший поражение от немца Давида Завады Абубакар Нурмагомедов был отстранен от выступлений на полгода по медицинским показателям. Помимо этого следующее поражение в этом промоушене станет для него и последним. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

По словам отца, Абубакар сам виноват в том поражении и сожалеет об этом. Он был уверен в своей победе, но все сложилось иначе.

"Но UFC же не терпит этого. Следующее поражение - вылетит, вопрос закроется. Хочет драться, значит будет пахать", - сказал Абдулманап Нурмагомедов.