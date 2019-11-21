"Черный орел": как в 90-е годы в России пытались создать танк XXI века

Otro espectacular #MBT ruso, que dio pié a otro— TRUFAULT (@TRUFAULT) November 16, 2019
.. más espectacular aún!
¿Sabéis el nombre de éste y del que nacería de él?
🇷🇺@DnKornev @mod_russia @Russian_Defence #cool @REjercitos @AsCoraza @FranMatiasBueno #tank @MinsterTX @Ninja998998 #Historia #history #Guerra pic.twitter.com/2e0DoiaURG
Существует мнение, что этот танк создавался для поставок на экспорт. В 90-е годы наши предприятия имели проблемы с оборонными заказами и появились надежды, что найдутся желающие его приобрести.
"Черный орел" восхищал необычным обтекаемым силуэтом. Башня и корпус должны были быть выполнены из многослойной брони, усиленной динамической защитой нового поколения. Предполагался специальный комплекс, сбивающий противотанковые ракеты и реактивные гранаты.
Особенностью Объекта 640 являлось расположение боекомплекта в изолированном кормовом башенном отсеке, который заменялся в случае повреждения.
Несмотря на радикальное повышение противоснарядной стойкости, вес не должен был превышать 48 000 кг.
Основным вооружением была 125-мм пушка, в то же время сообщалось о возможности установки орудия более крупного калибра. Прорабатывались различные варианты дистанционно управляемого пулеметного вооружения.
Танк должен был получить современные прицелы командира и наводчика-оператора.
Двигатель предполагался газотурбинный, мощность 1500 л.с. обеспечивала бы очень высокие характеристики подвижности: скорость по шоссе - до 80 км/ч.
К сожалению, "боевая машина XXI века" так и осталась демонстрационным образцом, который, по некоторым данным, до сих пор находится в Омске. Не исключено, что опыт ее создания пригодится в других перспективных разработках.