Лоза прокомментировал возвращение в Россию Софии Ротару

Советский, российский певец, автор песен, аналитик и видеоблогер Юрий Лоза прокомментировал информацию о решении 72-летней советской, украинской певицы и актрисы Софии Ротару вернуться в Россию с концертами - после некоторой "политической паузы".

"Она съездила в тур по Украине, там надо было сказать одни слова, теперь надо вернуться в Россию и говорить другие слова. Каких принципов ждать от Ротару?" - отметил Юрий в беседе с "РИА Новости Крым", напомнив, что она же - "народная артистка всех стран".

"Артист приезжает в Таллин, говорит, что "Таллин самый красивый город на свете", приезжает в Кострому - "Кострома самый красивый город на свете", - информирует Лоза. Добавляя, что ради концертов многие артисты готовы отказаться от своих принципов. И Ротару ведь - "тоже артистка".

Также Юрий напомнил, что его "украинцы не пускают". Но если бы он сказал, что терпеть не может Россию, то "уже бы поехал туда". Но певец никогда такого не скажет, ведь для него, в отличие от Ротару, "принципы дороже".

"Сколько у нас таких перебежчиков было? Миллион. Артисты разные: одни готовы чем-то жертвовать, другие - нет", - говорит Юрий. Заметив, что "Ротару - женщина", и "когда можно было утверждать, что женщина постоянна в своих симпатиях?". Так что "стоит сделать на это поправку", - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Ротару приехала в Россию для участия в ряде музыкальных мероприятий. При этом, по словам продюсера Иосифа Пригожина, в прошлом году певица не приезжала в нашу страну "из-за политической ситуации на Украине". Сама же Ротару пояснила своей прошлогодний отказ выступать в России желанием "не обострять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников".

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