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21.11.2019,  
12:16
Текст:  Светлана Цыганкова

Новый российский коллиматор позволит пристреливать оружие без стрельбы

Фото: Госкорпорация Ростех Фото: Госкорпорация Ростех
Фото: Госкорпорация Ростех

Конструкторы разработали первый универсальный ствольный коллиматор "Лида-М" для "холодной" пристрелки оружия. Использовать патроны не нужно.

Фото: Пресс-служба госкорпорации Ростех
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"Лиду-М" создали в холдинге "Радиоэлектроника" Госкорпорации Ростех. Как сообщает пресс-служба корпорации, принцип бесстрельбового контроля позволяет при выверке оружия не тратить патроны и не обнаруживать позицию бойца. Коллиматор предназначен для контроля тепловизионных, дневных, ночных прицелов стрелкового оружия калибров 5,45, 7,62, 9 и 12,7 миллиметра.

"Лида-М" - это цилиндрический корпус с объективом, в его фокальной плоскости размещена координатная сетка. Коллиматор устанавливается в ствол оружия. После включения прицела необходимо совместить острие его прицельного знака с центром координатной сетки коллиматора. Новинка производит выверку, когда нет возможности жестко закрепить оружие, и незаменима при "холодной" пристрелке тяжелого оружия и оружия с длинным стволом, закрепленного на станине.

Коллиматор "Лида-М" - единственное изделие подобного рода, которое совместимо со всеми видами прицелов. Он значительно упростит выверку оружия военнослужащим и бойцам спецподразделений.

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