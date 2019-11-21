Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

В Москве температура воздуха на опорной станции ВДНХ опустилась до -7,7 градусов.

Как пояснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, до минувшей ночи самой морозной нынешней осенью считалась ночь на 1 ноября, когда воздух остыл до -3,8 градуса. Но до абсолютного рекорда 21 ноября минувшей ночи не хватило более 10 градусов. Рекорд 21 ноября был поставлен в 1890 году, когда воздух остыл до -24,4 градуса.

Отметим, что по данным метеорологов, в ближайшие сутки столь морозной ночи ждать не стоит. По прогнозам, в ночь на 22 ноября воздух не остынет в Москве ниже -6 градусов.