На рынке приграничного туризма наведут порядок

Управления по культуре и туризму провинций Хэйлунцзян и Цзилинь подписали соглашение о сотрудничестве по совместному приведению в порядок рынка приграничного туризма в Россию".

Обе стороны будут принимать согласованные меры в таких направлениях, как регулирование надзора за контрактами в сфере туризма, четкое обозначение цены на проекты самостоятельного туризма, унифицирование минимальной цены на продукцию и товары, содействие российско-китайскому региональному сотрудничеству.

Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь готовы укреплять межрегиональное сотрудничество и намерены создать механизм совместного контроля и управления, чтобы навести порядок на рынке пограничного туризма, ориентированного на выезд в Россию.