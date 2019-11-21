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21.11.2019 10:04
Проект: В регионах

На рынке приграничного туризма наведут порядок

Управления по культуре и туризму провинций Хэйлунцзян и Цзилинь подписали соглашение о сотрудничестве по совместному приведению в порядок рынка приграничного туризма в Россию".
Фото: partnery.cn Фото: partnery.cn
Фото: partnery.cn

Обе стороны будут принимать согласованные меры в таких направлениях, как регулирование надзора за контрактами в сфере туризма, четкое обозначение цены на проекты самостоятельного туризма, унифицирование минимальной цены на продукцию и товары, содействие российско-китайскому региональному сотрудничеству.

Фото: partnery.cn
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Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь готовы укреплять межрегиональное сотрудничество и намерены создать механизм совместного контроля и управления, чтобы навести порядок на рынке пограничного туризма, ориентированного на выезд в Россию.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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