На жительницу Хабаровского края завели дело из-за порнографии

Жительница Комсомольска-на-Амуре стала фигурантом уголовного дела о распространении порнографических материалов. Подозрительный контент полицейские обнаружили во время мониторинга интернета.

Выяснилось, что изображения непристойного характера размещала 26-летняя женщина со своего компьютера.

"При обыске в квартире подозреваемой сотрудники уголовного розыска УМВД России по Комсомольску-на-Амуре изъяли системный блок с жестким диском, на котором хранились запрещенные снимки", - сообщает пресс-служба краевой полиции.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Женщине может грозить до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.