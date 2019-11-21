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21.11.2019 04:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На жительницу Хабаровского края завели дело из-за порнографии

Текст: Юлия Гарднер

Жительница Комсомольска-на-Амуре стала фигурантом уголовного дела о распространении порнографических материалов. Подозрительный контент полицейские обнаружили во время мониторинга интернета.

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Выяснилось, что изображения непристойного характера размещала 26-летняя женщина со своего компьютера.

"При обыске в квартире подозреваемой сотрудники уголовного розыска УМВД России по Комсомольску-на-Амуре изъяли системный блок с жестким диском, на котором хранились запрещенные снимки", - сообщает пресс-служба краевой полиции.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Женщине может грозить до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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