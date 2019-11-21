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21.11.2019,  
08:15
Текст:  Алексей Иванов

Ужас на поле боя: американский эксперт оценил новый российский автомат

Фото: Пресс-служба госкорпорации Ростех Фото: Пресс-служба госкорпорации Ростех
Фото: Пресс-служба госкорпорации Ростех

Российский штурмовой автомат ШАК-12 является крайне эффективным оружием для антитеррористических операций в условиях городской застройки. К такому выводу пришел эксперт американского издания The National Interest.

Фото: Алексей Паньшин/РИА Новости
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Несмотря на то, что оружие достаточно массивное (около шести килограммов), а эффективная дальность выстрела не превышает 350 метров, в данном случае эти недостатки не имеют никакого значения. Дело в том, что ШАК-12 изначально разрабатывался для спецназа ФСБ и под конкретную цель - борьба с террористами в городе. Поэтому низкая дальнобойность может рассматриваться как конструктивная особенность, поскольку она минимизирует возможный ущерб гражданскому населению, отмечает автор американского издания.

Массивные патроны ШАК-12 размером калибра 12,7 миллиметра мгновенно нейтрализуют цель при контакте, не давая террористам шанс на последний ответный выстрел перед смертью. В ситуации с захватом заложников это может спасти несколько человеческих жизней. При этом ШАК-12 способен обезвредить злоумышленников даже выстрелом сквозь стену.

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