Ужас на поле боя: американский эксперт оценил новый российский автомат

Российский штурмовой автомат ШАК-12 является крайне эффективным оружием для антитеррористических операций в условиях городской застройки. К такому выводу пришел эксперт американского издания The National Interest.

Несмотря на то, что оружие достаточно массивное (около шести килограммов), а эффективная дальность выстрела не превышает 350 метров, в данном случае эти недостатки не имеют никакого значения. Дело в том, что ШАК-12 изначально разрабатывался для спецназа ФСБ и под конкретную цель - борьба с террористами в городе. Поэтому низкая дальнобойность может рассматриваться как конструктивная особенность, поскольку она минимизирует возможный ущерб гражданскому населению, отмечает автор американского издания.

Массивные патроны ШАК-12 размером калибра 12,7 миллиметра мгновенно нейтрализуют цель при контакте, не давая террористам шанс на последний ответный выстрел перед смертью. В ситуации с захватом заложников это может спасти несколько человеческих жизней. При этом ШАК-12 способен обезвредить злоумышленников даже выстрелом сквозь стену.