Физики нашли новые доказательства пятой силы Вселенной

Ученые из Института ядерных исследований в Венгрии заявили, что нашли новые доказательства существования пятой силы фундаментального взаимодействия во Вселенной.

Неподдающееся стандартному научному объяснению явление физик Аттила Крашнахоркаи и его коллеги впервые обнаружили в 2016 году. Оно наблюдалось при изучении распада возбужденного ядра бериллия-8, при котором происходит излучение света.

Фотон при высокой силе энергии превращается в электрон и позитрон, которые отталкиваются друг от друга под определенным углом. Исходя из закона сохранения энергии, с увеличением энергии угол между двумя частицами фотона должен уменьшаться - так гласили теоретические расчеты. Однако венгерские ученые столкнулись с процессом, в котором наблюдалось избыточное число электронов и позитронов, разделявшихся под углом 140 градусов.

Подобное явление было также зафиксировано и при распаде возбужденного ядра гелия. Угол разделения электронов и позитронов здесь также не соответствовал принятым моделям и составлял около 115 градусов.

Исследователи по всему миру, также изучившие явление, предположили, что аномальный процесс вызван ранее неизвестной частицей. Ее характеристики показывали, что он может быть совершенно новым видом фундаментального бозона.

Быть частицей одной из известных сил бозон не может из-за своих характеристик - его масса в соответствии с расчетами составляет 17 мегаэлектронвольт - в 33 раз больше, чем у электрона, а продолжительности жизни может достигать 10-14 секунд.

Ученые уверены - на то, что бозон является элементом новой, пятой силы фундаментального взаимодействия во Вселенной, указывают все признаки. Для простоты обозначения он уже получил наименование Х17, однако, отмечают исследователи, признание его существования еще требует тщательного изучения.