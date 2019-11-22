В Белгороде украинца осудили за попытку вывезти детали военных самолетов

Свердловский районный суд Белгорода признал виновным в покушении на контрабанду гражданина Украины, попытавшегося переправить через государственную границу 20 комплектов парашютно-тормозных систем ПТК-12545-70, которые входят в комплектацию военных самолетов типа "Су".

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали его как раз во время попытки сбыта и перекрыли канал контрабандной поставки на Украину.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, из сопредельного государства парашютно-тормозные системы планировали отправить в третьи страны: в рамках международных контрактов Украины с иностранными партнерами.

В суде были представлены исчерпывающие доказательства вины украинца, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Отбывать его он будет в исправительной колонии общего режима.