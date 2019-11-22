В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон

В Якутии родители обнаружили тело своей 14-летней дочери в ванной комнате. По предварительным данным, девочка погибли от удара электрическим током во время зарядки телефона, сообщает пресс-служба регионального СК.

По информации ведомства, трагедия произошла 21 ноября в одной из квартир города Ленска. В ходе осмотра на теле девочки были обнаружены повреждения. В ванной комнате также нашли подключенный к розетке удлинитель, к которому было присоединено зарядное устройство от сотового телефона. Корпус устройства был деформирован, сам телефон был оплавлен и лежал на кромке ванны.

Специалисты пришли к выводу, что смерть, с высокой долей вероятности, наступила из-за поражения электрическим током. Ожог, обнаруженный на теле погибшей, подтверждает эту версию.

По данному факту сотрудники ведомства проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства ЧП, назначена судебно-медицинская экспертиза.