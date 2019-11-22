В Сибири начальник Дома ребенка с сантехником "отмыли" 700 тысяч рублей

Следственный комитет по Красноярскому краю подозревает начальника филиала - врача "Дома ребенка" системы ГУФСИН в том, что она фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность сантехника в учреждении.

Как полагает следствие, мужчина числился на рабочем месте с марта 2017 года по сентябрь 2019 года. За это время ему было начислено 700 тысяч рублей заработной платы согласно табелю учета рабочего времени, который утверждала либо сама начальница, либо сотрудники "Дома ребенка" по ее распоряжению.

По сообщении пресс-службы ведомства, СУСКР по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц) в отношении псевдо-сантехника. Против начальницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)".