В Петербурге полицейского наградят за задержание преступника

В Петербурге по горячим следам задержан мужчина, ударивший ножом обидчика на станции метро "Площадь Восстания". Полицейского, который произвел задержание, возвращаясь домой с дежурства, наградят за решительность и профессионализм.

Напомним, инцидент с применением холодного оружия произошел накануне. Житель Ставропольского края в ходе конфликта у здания наземного вестибюля нанес несколько ножевых ранений 40-летнему мужчине, после чего один из них зашел внутрь, а второй убежал.

- Младший сержант полиции 23-летний Дмитрий Зимников, полицейский Управления полиции на метрополитене, в форме шел домой со службы, - рассказали в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, - в вестибюле увидел лежащего на полу окровавленного мужчину, тут же вызвал скорую помощь и начал его опрашивать. В этот момент в вестибюль зашел гражданин, на которого потерпевший указал как на обидчика.

Зимников задержал нападавшего и передал в пикет полиции. Сейчас 56-летний мужчина официально проходит подозреваемым по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Начальником ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майором полиции Романом Плугиным принято решение о поощрении Дмитрия Зимникова, - добавили в главке.