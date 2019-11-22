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22.11.2019 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму 82 населенных пункта остались без света из-за сильного ветра

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за сильного ветра 82 населенных пункта в 18 городских округах и районах Крыма оказались обесточены. Об этом сообщила пресс-служба "Крымэнерго". 

В том числе 33 села остались без электроснабжения частично. На предприятии уточнили, что наиболее сильно последствия непогоды ощутили потребители Ленинского, Джанкойского, Сакского и Симферопольского районов, а также Керчи.

Фото: iStock
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- На некоторых участках ЛЭП фиксировались повторные повреждения, - отметили в пресс-службе. - Благодаря оперативной работе энергетиков, к утру была восстановлена работоспособность всех воздушных линий электропередачи 10-35 кВ.

Сейчас энергетики устраняют пять новых повреждений воздушных линий электропередачи 10 кВ. Также продолжаются работы по точечным заявкам потребителей. Всего в ликвидации последствий ЧП задействованы 105 бригад (364 человека) и 142 единицы техники.

На предприятии действует режим повышенной готовности. Как подчеркнули в пресс-службе организации, работы по подключению потребителей продолжатся в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения.

Ранее в крымском МЧС заявили, что в Крыму складываются сложные метеорологические условия и, по прогнозам синоптиков, ожидается очень сильный ветер с порывами 22-27 м/с. Как сообщала "РГ", в Джанкое порывом ветра сорвало кровлю школы. Занятия в образовательном учреждении приостановлены.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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