В Крыму 82 населенных пункта остались без света из-за сильного ветра

Из-за сильного ветра 82 населенных пункта в 18 городских округах и районах Крыма оказались обесточены. Об этом сообщила пресс-служба "Крымэнерго".

В том числе 33 села остались без электроснабжения частично. На предприятии уточнили, что наиболее сильно последствия непогоды ощутили потребители Ленинского, Джанкойского, Сакского и Симферопольского районов, а также Керчи.

- На некоторых участках ЛЭП фиксировались повторные повреждения, - отметили в пресс-службе. - Благодаря оперативной работе энергетиков, к утру была восстановлена работоспособность всех воздушных линий электропередачи 10-35 кВ.

Сейчас энергетики устраняют пять новых повреждений воздушных линий электропередачи 10 кВ. Также продолжаются работы по точечным заявкам потребителей. Всего в ликвидации последствий ЧП задействованы 105 бригад (364 человека) и 142 единицы техники.

На предприятии действует режим повышенной готовности. Как подчеркнули в пресс-службе организации, работы по подключению потребителей продолжатся в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения.

Ранее в крымском МЧС заявили, что в Крыму складываются сложные метеорологические условия и, по прогнозам синоптиков, ожидается очень сильный ветер с порывами 22-27 м/с. Как сообщала "РГ", в Джанкое порывом ветра сорвало кровлю школы. Занятия в образовательном учреждении приостановлены.