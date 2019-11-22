Юрий Чайка направит проверку в минэкологии Челябинской области

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка направит в Челябинск сотрудников центрального аппарата для проверки жалобы о давлении на бизнес со стороны минэкологии региона и полиции. Такое решение принято во время личного приема предпринимателей Уральского федерального округа, сообщили в пятницу в окружном управлении Генпрокуратуры РФ..

- В ответ на жалобу представителя горнолыжного курорта "Солнечная долина" на необоснованные проверки со стороны регионального министерства экологии и УВД Миасса, Чайка отметил, что в первом полугодии за различные нарушения при проведении проверок привлечено более тысячи должностных лиц контролирующих ведомств. Что касается конкретного факта в "Солнечной долине", он сообщил, что принял решение направить в Челябинск сотрудников центрального аппарата прокуратуры для проведения тщательной проверки по факту многочисленных жалоб, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В этом году клуб-отель "Золотой пляж", принадлежащий владельцу горнолыжного курорта "Солнечная долина", был оштрафован дважды - за незаконное разведение рыбы и слив стоков в акваторию озера Тургояк.