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22.11.2019 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Юрий Чайка направит проверку в минэкологии Челябинской области

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ в УрФО Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ в УрФО
Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ в УрФО

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка направит в Челябинск сотрудников центрального аппарата для проверки жалобы о давлении на бизнес со стороны минэкологии региона и полиции. Такое решение принято во время личного приема предпринимателей Уральского федерального округа, сообщили в пятницу в окружном управлении Генпрокуратуры РФ..

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- В ответ на жалобу представителя горнолыжного курорта "Солнечная долина" на необоснованные проверки со стороны регионального министерства экологии и УВД  Миасса, Чайка отметил, что в первом полугодии за различные нарушения при проведении проверок привлечено более тысячи должностных лиц контролирующих ведомств. Что касается конкретного факта в "Солнечной долине", он сообщил, что принял решение направить в Челябинск сотрудников центрального аппарата прокуратуры для проведения тщательной проверки по факту многочисленных жалоб, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В этом году клуб-отель "Золотой пляж", принадлежащий владельцу горнолыжного курорта "Солнечная долина", был оштрафован дважды - за незаконное разведение рыбы и слив стоков в акваторию озера Тургояк.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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