Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения ВПП

Аэропорт Благовещенска с утра субботы закрылся на прием и отправку самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

Задержаны 10 рейсов, в том числе на Москву, Владивосток и Пхукет. Сейчас ведется расчистка ВПП, которая ориентировочно продлится до 13.00 по местному времени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минтранса Амурской области.

В пятницу вечером в центральных и южных районах Приамурья выпал дождь. К ночи подморозило, улицы превратились в каток. В ночь дорожные службы вывели на дороги более 100 единиц техники. Проезжую часть обрабатывают реагентами.

Межмуниципальное автобусное сообщение и движение школьных автобусов приостановлены.

По прогнозу минтранса, сложная обстановка будет сохраняться в течение ближайших суток.