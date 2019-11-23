СК объявил в розыск нижегородского "вора в законе", похищавшего людей

СК РФ возбудил уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии против 36-летнего жителя Нижегородской области Виктора Жаринова, который организовывал похищения людей.

По данным проверки, проведенной СК совместно с ФСБ, в 2013 году мужчина стал "вором в законе" и с тех пор совершил нескольких тяжких и особо тяжких преступлений. В частности - организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых затем удерживали в Нижнем Новгороде и Чебоксарах, пытаясь заставить их передать контроль над коммерческой организацией криминальным структурам.

Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, подозреваемого объявили в розыск, его местонахождение устанавливается.