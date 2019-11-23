В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как сообщил Следственный комитет по региону, школьник пропал 21 ноября в селе Песчанка Самойловского района. Вечером он вместе с двумя приятелями гулял по селу. Потом дети разошлись по домам. Однако домой 12-летний мальчик так и не пришел. О месте его нахождения родственникам неизвестно.

В поисках ребенка принимают участие наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК, полицейские, а также волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", добровольцы.