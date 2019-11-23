Жителя Приангарья задержали за попытку убить знакомую в лесу

В Иркутской области задержали 31-летнего жителя города Железногорск-Илимского, который попытался расправиться с бывшей возлюбленной. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство.

По версии следствия, подозреваемый отвез женщину в лес, где между ними произошла ссора. Мужчина начал избивать знакомую по голове деревянным предметом и нанес ей несколько ранений ножом, а затем бросил свою жертву умирать.

Женщине удалось добраться до трассы, ей оказали помощь и спасли.

Происшествие вызвало огромный общественный резонанс. Пострадавшая рассказала, как все произошло, показала раны на голове и груди, а также сообщила об угрозах, ранее поступавших ей и ее семье от мужчины.

В результате тот был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.