В Северной Осетии в ДТП с грузовиком погибли пять человек

В Северной Осетии сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства тяжелого ДТП, в котором погибли пятеро молодых людей, двое из которых несовершеннолетние - 18 лет им должно было исполниться в декабре.

Как сообщили в ГУ МВД региона, ДТП произошло вчера 22 ноября около 22.00 вечера на 11-ом километре автотрассы Моздок-Прохладный.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся в лоб с КАМАЗом с прицепом. Водитель легкового автомобиля и его четверо пассажиров погибли на месте.