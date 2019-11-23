В Анапе из-за возгорания плавней ввели режим повышенной готовности

Власти Анапы ввели режим повышенной готовности из-за крупного возгорания плавней в районе хутора Чембурка. На месте был организован оперативный штаб, об этом сообщается на официальном сайте администрации города-курорта.

По информации ГУ МЧС региона, накануне 22 ноября в 17.25 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании камыша в окрестностях Анапы.

Прибывшие на место первые спасательные подразделения установили, что огонь охватил площадь около 600 квадратных метров. Причем ближайший населенный пункт располагается от кромки пожара в 300-400 метров.

"Работу пожарных осложняет сильный ветер.В готовности находится пункт временного размещения. Муниципальными службами организован подвоз воды, движение спецтранспорта осуществляется по грунтовым дорогам, а вот подъезды пожарной техники затруднены. Благодаря слаженным действиям вчера 21.00 удалось локализовать пожар на площади 1500 квадратных метров, однако очаг сохраняется ", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.