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24.11.2019 13:58
Рубрика: В мире

Болгарин создал робота-гуманоида из бытовой электроники

Текст: Александр Гацак (София)
В болгарском Шумене изобретатель-любитель сконструировал в своем гараже человекоподобного робота. Деталями послужили бывшие в употреблении бытовые электронные устройства.

В интервью bTV (фото и видео можно посмотреть по ссылке) создатель робота Росен Христов рассказал, что на свое детище по имени Рокки он потратил не более двух тысяч левов (около 80 тысяч рублей). В качестве глаз послужили камеры фотоаппаратов, торсом стал компьютер, а для движения органов используются элементы DVD-проигрывателя.

Фото: iStock
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Робот запрограммирован перемещаться и распознавать предметы у себя в руках. Его рост составляет 170 сантиметров, а вес - 50 килограмм. Имя же подобрано не случайно - конструктор в прошлом занимался боксом на профессиональном уровне.

Христов, по профессии являющийся машинным инженером, признался, что созданием Рокки он осуществил свою детскую мечту. Теперь он намерен изобрести роботов, способных разговаривать с человеком, помогать на рабочих местах и в хозяйствах, а также служить опорой людям с ограниченными возможностями.

В мире Европа Болгария Роботы: настоящее и будущее
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