Болгарин создал робота-гуманоида из бытовой электроники

В болгарском Шумене изобретатель-любитель сконструировал в своем гараже человекоподобного робота. Деталями послужили бывшие в употреблении бытовые электронные устройства.

В интервью bTV (фото и видео можно посмотреть по ссылке) создатель робота Росен Христов рассказал, что на свое детище по имени Рокки он потратил не более двух тысяч левов (около 80 тысяч рублей). В качестве глаз послужили камеры фотоаппаратов, торсом стал компьютер, а для движения органов используются элементы DVD-проигрывателя.

Робот запрограммирован перемещаться и распознавать предметы у себя в руках. Его рост составляет 170 сантиметров, а вес - 50 килограмм. Имя же подобрано не случайно - конструктор в прошлом занимался боксом на профессиональном уровне.

Христов, по профессии являющийся машинным инженером, признался, что созданием Рокки он осуществил свою детскую мечту. Теперь он намерен изобрести роботов, способных разговаривать с человеком, помогать на рабочих местах и в хозяйствах, а также служить опорой людям с ограниченными возможностями.