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24.11.2019 08:19
Рубрика: Спорт

Брат Нурмагомедова остался непобежденным и рассказал о переходе в UFC

Текст: Максим Домчев
Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Умар одержал 12-ю победу в карьере на турнире GFC 20 в Ташкенте, после чего заявил о том, в 2020 году намерен перейти в UFC.
Умар Нурмагомедов. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Умар Нурмагомедов. Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Умар Нурмагомедов. Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В Ташкенте прошел турнир Global Fighting Championship, в главном поединке которого Умар Нурмагомедов, поддержать которого прилетел Хабиб, встречался с представителем Аргентины Брайаном Гонсалесом. Аргентинец заменил получившего травму Никиту Чистякова.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Поединок продлился недолго. Уже в первом раунде Умар Нурмагомедов перевел своего соперника в партер, где применил удушающий прием. Эта победа стала для россиянина 12-й в карьере, и он не проиграл ни одного боя.

После боя 23-летний Умар Нурмагомедов заявил ТАСС, что в 2020 году намерен заключить контракт с UFC. "Да, планирую перейти в UFC в следующем году", - сказал Нурмагомедов.

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