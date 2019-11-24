Напомним, что в Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин так высказался о перспективной ракете: она будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов, то есть в разы превысит скорость звука.
По словам президента, применение гиперзвукового "Циркона" предусмотрено с морских носителей - серийных подводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр".
В числе таких носителей называют корвет "Гремящий", проходящий сейчас модернизацию фрегат "Маршал Шапошников", а также многоцелевую атомную подлодку проекта 949А "Иркутск".
По некоторым данным, новая ракета имеет длину от 8 до 10 метров. Также известно, что перспективный морской боеприпас под индексом 3М22 смогут запускать с помощью пусковых установок 3С14. В российском ВМФ их уже применяют для старта ракет "Калибр" и "Оникс".
Иными словами, подобная унификация позволит оснащать "Цирконом" наши корабли и подлодки без крупных затрат на переделку их стартовых устройств. Эксперты говорят, что летящей на гиперзвуковой скорости ракете не будет страшна ни одна существующая в мире система противовоздушной обороны.
Испытания этой ракеты начались несколько лет назад. Впервые "Циркон" отправили в небо с наземного стартового комплекса. Ориентировочную скорость ракеты тогда определяли в 5-6 Махов.
За месяцы тестирования и доработок ТТХ изделия удалось существенно улучшить. Два года назад "Циркон" уже восемь раз превысил скорость звука, набрав в испытательном полете почти 9800 километров в час. Для сравнения: сейчас на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные ракеты со скоростями полета максимум 2-2,5 Маха.
Показательно, что еще не принятый на вооружение, "Циркон" уже вызвал нешуточный ажиотаж в мире. На Западе ему посвящают большие статьи. Там новейшая гиперзвуковая российская ракета предстает оружием, готовым не просто уничтожать вражеские корабли, но и оказывать серьезное влияние на ситуацию в целом морском регионе.
Судя по всему, с такой оценкой не переусердствовали - это действительно очень грозное оружие.