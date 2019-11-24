ЛНР заявила о новой технике ВСУ у линии соприкосновения

Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В частности, в районе населенного пункта Кряковка, подконтрольного Киеву, замечено появление бронетехники ВСУ.

В то же время представитель ДНР в СЦКК заявил, что за истекшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР порядка 40 мин калибром 80-120 миллиметров, а также обстреляв ее территорию из стрелкового оружия, гранатометов и БМП.