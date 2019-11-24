В России начат выпуск съедобного оружия

Шоколадные пистолеты: Mauser C96, Beretta 92, АПС, ТТ. Фото: https://t.co/f9DoMMA0BS pic.twitter.com/XKqAw7rMRa— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 24, 2019
В преддверии новогодних праздников и обмена подарками столичная компания, специализирующаяся на выпуске изделий из шоколада, придумала нетривиальный ход. Кондитеры предложили линейку съедобных пистолетов, выглядящих совсем как настоящие.
Шоколадные копии ПМ, ТТ, пистолета Стечкина, легендарных Beretta и Mauser практически не отличаются от оригиналов - только не стреляют, разумеется. Богатая деталировка, запасные обоймы и съедобные патроны из 54-процентного темного шоколада.
Стоимость такого "оружия" намного ниже, чем у настоящего и зависит лишь от веса изделия. От 3900 рублей за компактный ПМ до 5300 за массивный Mauser.