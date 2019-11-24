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24.11.2019 05:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В окрестностях Магадана объявлена лавинная опасность

Текст: Юрий Батин

В воскресенье спасатели объявили лавинную опасность в окрестностях Магадана в связи с большим количеством выпавшего снега и потеплением.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, вызванных снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения", - цитирует РИА Новости сообщение регионального пожарно-спасательного центра.

Фото: iStock
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Спасатели подчеркивают, что источником возможных ЧС является лавинная опасность.

Снежный покров в Магадане и окрестностях лег более чем на месяц позже обычного - 22 ноября. При этом снега выпало очень много. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время обильные снегопады продолжатся.

На региональной автодороге Магадан - Балаганное - Талон сейчас ограничено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами. Дорожные предприятия ведут расчистку трассы от снежных заносов.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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