В окрестностях Магадана объявлена лавинная опасность

В воскресенье спасатели объявили лавинную опасность в окрестностях Магадана в связи с большим количеством выпавшего снега и потеплением.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, вызванных снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения", - цитирует РИА Новости сообщение регионального пожарно-спасательного центра.

Спасатели подчеркивают, что источником возможных ЧС является лавинная опасность.

Снежный покров в Магадане и окрестностях лег более чем на месяц позже обычного - 22 ноября. При этом снега выпало очень много. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время обильные снегопады продолжатся.

На региональной автодороге Магадан - Балаганное - Талон сейчас ограничено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами. Дорожные предприятия ведут расчистку трассы от снежных заносов.