В Приморье снегопад нарушил транспортное сообщение

Из-за начавшегося в Приморье в ночь на воскресенье снегопада отменены междугородние рейсы с автовокзала Владивостока и вылеты самолетов по некоторым местным маршрутам.

На сайте автовокзала размещена информация о том, что 24 ноября отменяются 25 междугородних рейсов. В числе отмененных - рейсы в Хабаровск, Арсеньев, Находку, Артем, Уссурийск, Спасск, Большой Камень.

По информации электронного табло аэропорта Владивостока, отменены воскресные рейсы в Дальнегорск, Терней и Преображение.

В течение ночи на большей части территории края шел дождь, который к утру перешел в снег. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся до вечера.