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24.11.2019 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно

Текст: Юрий Батин

Во Владивостоке в воскресенье по ходатайству следователя суд постановил взять под стражу женщину, обвиняемую в убийстве своего ребенка.

Тело новорожденного с признаками повреждений, характерных при падении с высоты, было обнаружено 22 ноября в столице Приморья рядом с многоэтажным домом на улице Часовитина. По подозрению в совершении преступления была задержана его 37-летняя мать.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка  в открытое окно умышленно. Он упал с 30-метровой высоты и от полученных повреждений скончался, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении обвиняемой, допрашиваются свидетели.

Кроме того, у следствия есть данные о том, что отец ребенка заявлял о возможных агрессивных действиях по отношению к новорожденному со стороны супруги. Учитывая это, организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность) по факту возможного непринятия надлежащих мер должностными лицами, которым было адресовано заявление.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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