Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно

Во Владивостоке в воскресенье по ходатайству следователя суд постановил взять под стражу женщину, обвиняемую в убийстве своего ребенка.

Тело новорожденного с признаками повреждений, характерных при падении с высоты, было обнаружено 22 ноября в столице Приморья рядом с многоэтажным домом на улице Часовитина. По подозрению в совершении преступления была задержана его 37-летняя мать.

По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно. Он упал с 30-метровой высоты и от полученных повреждений скончался, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении обвиняемой, допрашиваются свидетели.

Кроме того, у следствия есть данные о том, что отец ребенка заявлял о возможных агрессивных действиях по отношению к новорожденному со стороны супруги. Учитывая это, организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность) по факту возможного непринятия надлежащих мер должностными лицами, которым было адресовано заявление.