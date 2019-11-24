В Башкирии рыбаки вытащили двух провалившихся под лед лосей

В Чишминском районе Башкирии двое мужчин, приехавших рыбачить на пруд, расположенный недалеко от деревни Калмашево, заметили двух лосей. Животные провалились под лед и беспомощно барахтались в воде. Видео с места происшествия, размещенное в соцсети, показал ГТРК-Башкортостан.

Каждая попытка выбраться на поверхность оканчивалась неудачей, они только ранились об острые края проруби. Люди предположили, что животные оказались на пруду, спасаясь от волков.

Рыбаки позвали на помощь сельчан и общими усилиями вытащили лосей из воды. О благополучном исходе сообщили в соцсети.