В Саратовской области погибла девочка, провалившись под лед

В городе Балаково Саратовской области семилетняя девочка погибла, провалившись под лед водоема. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Предварительно известно, что погибшая и ее подруга гуляли возле пруда. Она предложила выйти на лед, но последняя не согласилась. После чего, девочка решила спуститься на лед одна, который проломился, не выдержав ее веса.

Ее подруга обратилась за помощью к проходившем мимо женщине, которая вызвала службу спасения. Первыми на месте ЧП оказались полицейские, которые вытащили ребенка из воды. Ее доставили в реанимационное отделение больницы, но спасти не удалось - через непродолжительное время она скончалась.

СК начал доследственную проверку происшествия.