Под Анапой ликвидировали крупный природный пожар

Крупный природный пожар в окрестностях Анапы полностью ликвидирован. Информацию об этом в воскресенье утром распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 08.00 пожар в Анапе полностью ликвидирован. Открытого огня по состоянию на 06.45 утра на анапских плавнях не наблюдается", - говорится в сообщении.

Всего от огня пострадала площадь в 24 гектара. В воскресенье для тушения планировалось задействовать авиацию МЧС и эвакуировать населения, но этого не потребовалось. Как отмечает пресс-служба ведомства "благодаря оперативным и профессиональным действиям всех спасательных служб".

Напомним, крупное возгорание камыша и сухой растительности с вечера пятницы тушили в районе хутора Чембурка под Анапой. В отдельные моменты огонь подходил на расстояние 300-400 метров к жилым домам и объектам инфраструктуры. Из-за сильного ветра тушение пожара было затруднено, однако уже в первые часы пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилые строения и объекты экономики населенного пункта. С целью выявления маломобильных граждан и детей, на хуторе Чембурка проведен подворовой обход, организовано дежурство медперсонала, обеспечена охрана придомовых территорий полицией и казачеством.

К тушению была привлечена группировка в составе 174 человек и 60 единиц техники. По информации пресс-службы администрации Анапы, погибших и пострадавших нет.