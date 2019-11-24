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24.11.2019 13:09
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде

Текст: Ангелина Зеленькова
К среде, 27 ноября, в Москве значительно потеплеет. Днем температура воздуха будет выше нуля на три-четыре градуса, вечером опустится не ниже -3. Дожди и мокрый снег, которые будут сопровождать повышение температуры, приведут к гололедице на дорогах и тротуарах города. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.
Фото: Дениc Тырин/РИА Новости Фото: Дениc Тырин/РИА Новости
Фото: Дениc Тырин/РИА Новости

"В середине недели ожидается повышение температуры, так что ночью может быть от -3 до +1 градуса, а днем столбик термометра покажет +4 градуса. Вместе с этим, в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за того, что поверхность земли успела остыть, осадки, которые придут в четверг, будут образовывать ледяную корку, на дорогах и тротуарах не исключен сильный гололед", - отметила Позднякова.

Фото: iStock
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По ее словам, в четверг на смену холодному воздух в столицу придет теплый атмосферный фронт, который принесет черноморский воздух - теплый и влажный.

Начиная с вечерних часов в среду из-за осадков на дорогах будет скользко.

Что касается туманов, то их можно спрогнозировать только за двое суток. Пока же до вторника включительно в столице сохранится холодная погода с переменной облачностью, без осадков. Ожидается ночью от -6 до -11 градусов, и днем от 0 до -5 градусов.

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