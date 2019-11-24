Умер актер из "Дома 1000 трупов" Майкл Джей Поллард

Американский актер Майкл Джей Поллард скончался 20 ноября в возрасте 80 лет в медицинском центре UCLA Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Washington Post, причиной смерти артиста стала остановка сердца. Печальная новость подтверждена близкими Полларда.

Майкл Джей Поллард-младший родился 30 мая 1939 года в Нью-Джерси. Выступать на сцене начал еще школьником. Закончил актерскую студию Нью-Йорка. В 59-м дебютировал на экранах.

Michael J. Pollard, who rose to fame in the 1967 hit film "Bonnie and Clyde" and went on to have a long career as a Hollywood character actor, died on Wednesday. He was 80.https://t.co/54CVXkpJRq — The New York Times (@nytimes) November 22, 2019

В закромах - сериалы и фильмы "Дымок из ствола", "Альфред Хичкок представляет", "Затерянные в космосе", "Звездный путь", "Грязный маленький Билли", "Нефтедобытчицы", "Патриот", "Байки из склепа", "Дик Трэйси", "Аризонская мечта", "Одиссея" и "Танго и Кэш" Кончаловского, "Время бешеных псов", "Дом 1000 трупов", "Ангел тьмы" - всего более 115 проектов.

За роль в "Бонни и Клайде" 1967 года Поллард получил номинацию на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.