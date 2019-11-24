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24.11.2019,  
11:35
Текст:  Руслан Мельников

В России для роботов разработают тактику ведения городских боев

Эффективно действовать в городских условиях российским боевым роботам позволит специально разработанная для них тактика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Собеседник агентства, в частности, отметил, что оборонные предприятия получили задачу создать перспективный облик боевых роботов для применения в городской среде и прибрежной зоне. Уже к началу 2020 года планируется предложить тактику и способы использования таких роботов в условиях города.

Фото: Павел Герасимов/РИА Новости
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"Пока мы с трудом отвечаем на вопросы, почему мы воюем в городах, а используем стратегическое оружие", - цитирует агентство представителя военной отрасли.

Напомним, ранее появилась информация о том, что к 2025 году российская армия сможет использовать для решения боевых задач группировки многофункциональных роботов. При этом участие людей будет минимальным.

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