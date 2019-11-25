Американец несколько лет прятался в землянке, чтобы не платить налоги

Оригинальный способ не платить налоги придумал житель американского штата Висконсин Джеффри Графф. Как сообщает Newsweek, 41-летний мужчина ушел в лес, где выкопал настоящий земляной бункер длиною шесть метров, шириной два с половиной и высотой почти три метра. Там он поселился со своими восемью собаками.

В бункере было все для длительного проживания: баллоны с пропаном, электрогенератор, инструменты, многочисленные консервы. Для своей защиты американец хранил в землянке огнестрельное оружие, охотничьи ножи, а также лук со стрелами. Судя по всему он провел в одиночестве несколько лет, пока его не нашла полиция: местные жители пожаловались на стрельбу в лесу.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили возле бункера бородатого и заросшего отшельника, который беспрестанно палил в воздух. Как оказалось, мужчина был крайне взбешен тем, что от него сбежали все его собаки.

"Лесному отшельнику" на днях будут предъявлены обвинения в незаконном владении оружием и проникновении на чужую собственность: он нелегально проживал на территории, которая принадлежит Техническому колледжу Милуоки.