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25.11.2019 20:10
Рубрика: Власть

Пять роботов в одном

Беспилотный боевой комплекс "Кунгас" протестируют в войсках
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
Госиспытания робототехнического комплекса "Кунгас" успешно завершены. В будущем году его отправят на войсковую апробацию. Об этом сообщил главком Сухопутными войсками Олег Салюков.
В беспилотный комплекс "Кунгас" в том числе входит легкий высокопрохо-димый боевой робот. Фото: Министерство обороны РФ В беспилотный комплекс "Кунгас" в том числе входит легкий высокопрохо-димый боевой робот. Фото: Министерство обороны РФ
В беспилотный комплекс "Кунгас" в том числе входит легкий высокопрохо-димый боевой робот. Фото: Министерство обороны РФ

Кроме того, в 2020 году начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник". Салюков уверен: внедрение подобного арсенала в войска и развитие теории боевого применения роботов будут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Взять, к примеру, тот же "Кунгас". В этот универсальный комплекс входят сразу пять роботов: носимый массой 12 кг, легкий 200-киллограммовый робот, возимый беспилотный аппарат весом до 2 тонн, боевой комплекс "Нерехта" и роботизированная версия десантного бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка". "Кунгас" сочетает в себе разведывательные, защитные и ударные функции. Причем все элементы этой системы могут управляться из единого центра.

Каждый элемент этой системы также универсален. Скажем, беспилотную "Нерехту" сконструировали в трех вариантах. Мобильный робот могут выпускать с боевым или транспортным модулем, а также устанавливать на гусеничное шасси модуль артиллерийской разведки. Но и это не все. Тот же боевой модуль по желанию заказчика на заводе готовы оснастить 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом Калашникова. При необходимости вооружение броневика усилят 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М. А в перспективе - и противотанковыми ракетами.

Роботизированный "Соратник" может использоваться на поле боя в качестве машины огневой поддержки, мобильного ретранслятора или робота-разведчика. Он также хорош в роли подвозчика боеприпасов, топлива, средства патрулирования и охранения военных объектов, при разминировании местности и эвакуации раненых. При весе в 7 тонн "Соратник" развивает скорость до 40 км/ч. Его боевой модуль предусматривает установку пулеметов калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомета АГ-17А , 40-мм автоматического гранатомета и противотанкового комплекса "Корнет" с 8 противотанковыми ракетами.

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