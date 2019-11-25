Француз погиб при опрокидывании яхты у берегов Греции

У побережья Греции штормовой ветер перевернул яхту, на которой находились граждане Франции. Инцидент произошел в воскресенье вечером в Коринфском заливе возле городка Антиррио.

В результате пропали двое мужчин. Портовые власти развернули поисково-спасательную операцию, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ. Тело одного из пропавших вскоре было обнаружено. Сейчас продолжаются поиски второго мужчины, и у спасателей есть опасения за его жизнь.

Отметим, что на минувших выходных на Грецию обрушился циклон "Герион". В ряде районов прошли проливные дожди.Сила ветра в Коринфском заливе достигала 7-8 баллов по шкале Бофорта.