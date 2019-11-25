Постановление правительства Республики Карелия от 22 ноября 2019 года № 438-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 2019 года:
1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):
на душу населения - 14 699 рублей
трудоспособное население - 15 940 рублей
пенсионеры - 12 374 рубля
дети - 13 941 рубль;
2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения - 13 655 рублей
трудоспособное население - 14 885 рублей
пенсионеры - 11 420 рублей
дети - 12 799 рублей;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения - 13 795 рублей
трудоспособное население - 15 026 рублей
пенсионеры - 11 545 рублей
дети - 12 961 рубль.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".
Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия А.Е.Чепик
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