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25 ноября 2019 г.

Постановление правительства Республики Карелия от 22 ноября 2019 года № 438-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 2019 года"

Дата подписания 22 ноября 2019 г.
Опубликован 25 ноября 2019 г.

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 2019 года:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):

на душу населения - 14 699 рублей

трудоспособное население - 15 940 рублей

пенсионеры - 12 374 рубля

дети - 13 941 рубль;

2) по Республике Карелия, кроме северной части:

на душу населения - 13 655 рублей

трудоспособное население - 14 885 рублей

пенсионеры - 11 420 рублей

дети - 12 799 рублей;

3) в целом по Республике Карелия:

на душу населения - 13 795 рублей

трудоспособное население - 15 026 рублей

пенсионеры - 11 545 рублей

дети - 12 961 рубль.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия А.Е.Чепик

 

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