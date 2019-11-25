Закон города Москвы от 20 ноября 2010 года № 28 "Об инвестиционном налоговом вычете"

Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации устанавливает право налогоплательщиков на применение на территории города Москвы инвестиционного налогового вычета при исчислении налога на прибыль организаций (далее - инвестиционный налоговый вычет).

Статья 1. Установление инвестиционного налогового вычета

Инвестиционный налоговый вычет устанавливается в размере 90 процентов суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации, и в размере 90 процентов суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного средства в случаях, указанных в пункте 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением частичной ликвидации основного средства).

Статья 2. Категории налогоплательщиков, которым предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета

Право на применение инвестиционного налогового вычета предоставляется организациям, имеющим местонахождение на территории города Москвы и получившим статус московского инвестора первой категории или статус московского инвестора второй категории (далее - налогоплательщики). Порядок и условия присвоения и подтверждения статуса московского инвестора первой категории, статуса московского инвестора второй категории устанавливаются Правительством Москвы.

Статья 3. Категории объектов основных средств, в отношении которых предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета

Право на применение инвестиционного налогового вычета предоставляется налогоплательщику в отношении объектов основных средств, предусмотренных абзацем первым пункта 4 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением объектов основных средств:

1) приобретенных в результате реорганизации;

2) приобретенных у юридических лиц и (или) физических лиц, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с налогоплательщиком;

3) полученных безвозмездно;

4) выявленных в результате инвентаризации;

5) частично ликвидированных.

Статья 4. Определение размера и порядок применения инвестиционного налогового вычета

1. Размер инвестиционного налогового вычета текущего налогового периода в совокупности по всем видам расходов, указанных в статье 1 настоящего Закона, не может быть более предельной величины инвестиционного налогового вычета, определяемой в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Сумма расходов, указанных в статье 1 настоящего Закона, превышающая в налоговом периоде предельную величину инвестиционного налогового вычета, может быть учтена при определении инвестиционного налогового вычета не более чем в семи последующих налоговых периодах.

2. Для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет города Москвы, в размере:

1) 12,5 процента - для организаций, получивших статус московского инвестора первой категории;

2) 8 процентов - для организаций, получивших статус московского инвестора второй категории.

3. Инвестиционный налоговый вычет применяется налогоплательщиком с первого числа налогового периода, в котором ему присвоен статус, предусмотренный статьей 2 настоящего Закона, до первого числа налогового периода, в котором прекращен соответствующий статус.

4. В случае наличия у налогоплательщика права на применение инвестиционного налогового вычета и права на применение пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет города Москвы, предусмотренного иными законами города Москвы, налогоплательщик использует одно из указанных прав по своему выбору.

Статья 5. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и утрачивает силу с 1 января 2028 года.

Мэр Москвы С.С.Собянин



