Закон города Москвы от 20 ноября 2019 года № 32 "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 331 031 259,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 266 433 841,7 тыс. рублей, бюджета города Москвы в сумме 27 833 591,1 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 35 807 530,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 331 031 259,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 349 661 184,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 282 429 271,4 тыс. рублей, бюджета города Москвы в сумме 27 833 591,1 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 38 373 498,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 367 590 515,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 297 774 309,8 тыс. рублей, бюджета города Москвы в сумме 27 833 591,1 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 40 890 569,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 349 661 184,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 367 590 515,8 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляются:

1) из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования;

2) из бюджета города Москвы:

а) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования;

б) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования;

в) на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, в целях реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве;

г) в случае принятия Правительством Москвы нормативного правового акта, предусматривающего предоставление межбюджетного трансферта, на цели, определенные в данном акте;

3) из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации на оплату медицинской помощи, оказанной в городе Москве застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год

1. В процессе исполнения бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас Фонда, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

2. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы, а также на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, формируется за счет доходов бюджета Фонда на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы, указанных в части 1 статьи 7 настоящего Закона, в размере, не превышающем 23 979 313,1 тыс. рублей.

3. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

4. Средства для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала формируются в составе средств нормированного страхового запаса Фонда.

5. Общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда (без учета средств, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи) не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств Фонда на 2020 год на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда является:

1) поступление доходов на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

2) поступление субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатки, и остатки сформированных средств нормированного страхового запаса Фонда в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, не использованные на 1 января 2020 года, получаемых в процессе исполнения бюджета Фонда сверх объема, утвержденного пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, направляемых на увеличение расходов бюджета Фонда в соответствии с целями предоставления субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Статья 7. Особенности установления расходов бюджета Фонда в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы на 2020 год в сумме 287 751 757,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 303 740 611,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 319 074 989,8 тыс. рублей, сверх которого не допускается превышение стоимости утвержденной на соответствующий год территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы.

2. Установить, что в 2020 году средства бюджета Фонда направляются на ведение дел по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Мэр Москвы С.С.Собянин



