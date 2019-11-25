Путин высоко оценил миссию фестиваля "Москва встречает друзей"

Президент направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного фестиваля "Москва встречает друзей". Форум приурочен к 25-летию Международного благотворительного фонда, основанного музыкантом и меценатом Владимиром Спиваковым.

Фонд поддерживает одаренных детей, воплощает в жизнь важные социальные, образовательные, просветительские проекты, отметил Владимир Путин. Стипендиаты активно участвуют в концертах и выставках, в национальных и международных конкурсах, учатся у известных артистов, художников и исполнителей.

Фестиваль "Москва встречает друзей" - один из главных проектов фонда. Ежегодно он предоставляет юным участникам возможность выступить на лучших площадках столицы, громко заявить о себе, о своих талантах и способностях, обрести друзей и творческих единомышленников, подчеркнул глава государства и пожелал успехов "в благородном и очень нужном деле".