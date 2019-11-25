Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию

Мать новорожденной девочки, которую прохожие нашли в кустах в Раменском округе Подмосковья, сама пришла в полицию, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Женщина рассказала, что на время своего отсутствия попросила посидеть с дочкой знакомую из соседнего дома. О том, почему ребенок, которому нет даже месяца, оказался выброшен в кусты, она ничего не знает.

Между тем следователи успели возбудить уголовное дело по статье "Оставление в опасности". В настоящий момент малышка находится в больнице, куда ее доставили с улицы. К счастью, переохладиться она не успела.