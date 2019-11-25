Под Тверью из реки спасли испытателей "лыж с пропеллером"

В Тверской области сотрудники МЧС спасли двух человек, провалившихся под лед реки Донховка.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тверской области, инцидент произошел 24 ноября в районе улицы Энергетиков города Конаково.

- Установлено, что в ста метрах от берега реки Донховка провалились под лед два человека, очевидцами спасены, вытащены на лодку "Казанка". Сотрудниками ГИМС при помощи судна на воздушной подушке доставлены на берег, - рассказали в спасательном ведомстве.

О подробностях происшествия сообщается в паблике "Подслушано у медиков г. Тверь". Оказывается, помощь спасателей потребовалась конаковским Кулибиным: некий изобретатель с друзьями испытывал на только что установившемся льду реки лыжи с пропеллером для передвижения по заледеневшему водоему. Однако либо самодельная конструкция оказалась несовершенной, либо лед - пока очень некрепким. В результате двое испытателей попали в Конаковскую ЦРБ с общим переохлаждением.

Примечательно, что вся компания, по информации соцсетей, была в состоянии опьянения.