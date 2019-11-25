Под Тверью в озере утонул восьмилетний мальчик

В Тверской области утонул ребенок, игравший на неокрепшем льду озера.

По информации следственного управления СК РФ по Тверской области, трагедия произошла днем 24 ноября на озеро Соломено в городе Торопце. На данный момент известно, что провалились под неокрепший лед два малолетних ребенка. Им на помощь пришел находившийся неподалеку рыбак, но мужчина смог спасти только одного тонувшего.

Тело погибшего мальчика, сообщает ГУ МЧС по региону, было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.

По факту гибели восьмилетнего ребенка Западнодвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области организовал доследственную проверку.