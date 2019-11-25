Поездка из аэропорта в центр Москвы иностранцу обошлась в 26 тыс. рублей

Вечером в субботу таксист списал со счета пассажира 25,6 тыс. рублей вместо 2,5 тыс. Заявление в полицию потерпевший принес лишь сутки спустя. О этом "РГ" рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным правоохранительного ведомства, иностранец 1963 года рождения из Шереметьево собирался добраться до Скатерного переулка, 13. Таксист отвез его по нужному адресу, но списал через банковский терминал за поездку вместе 2,5 тыс. руб. в 10 раз больше. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что это не первый случай, когда с пассажира такси списывают сумму, превышающую реальную стоимость поездки. Так, 7 ноября, иностранец доехал на такси по Москве за 41 тыс. руб., а в июне таксист подвез гражданина Вьетнама до аэропорта Шереметьево за 23 тыс. руб.