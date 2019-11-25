В Москве открылась выставка Моисея Фейгина, работавшего до 104 лет

Новости

Суд признал законным решение арестовать более 75 млн рублей на счетах ФБК 20:08
Американец несколько лет прятался в землянке, чтобы не платить налоги 20:03
Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России 19:50
На греческие острова за неделю перебрались почти три тысячи беженцев 19:17
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы 19:15
Медведев заявил о проблеме "фейковых новостей" 19:05
Путин высоко оценил миссию фестиваля "Москва встречает друзей" 19:05
Клуб Овечкина намерен в следующем сезоне провести матч НХЛ в России 19:03
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию 19:02
Стали известны подробности ограбления сокровищницы "Зеленые своды" 18:51
Mercedes-Benz готовит к показу кроссовер GLA нового поколения 18:45
Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов 18:41
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ 18:37
В Пскове за нападение на врача задержали отца погибшего ребенка 18:35
Путин приедет в Китай в следующем году 18:34
Онлайн-кинотеатр ivi покажет сериал "Поток" 18:29
В Москве школьница провалилась под пол на уроке 18:15
Названы российские села с самыми веселыми названиями 18:04
"Малыш на драйве" может сыграть в экранизации игры Uncharted 18:00
Лукашенко назвал причину отсутствия оппозиции в новом парламенте 18:00
Наши соотечественники обсудят в Лондоне вопросы взаимодействия с Россией 17:58
Вышел русский трейлер многосерийной киберпанк-аунтиутопии "Поток" 17:51
Кому в Сочи работодатели готовы платить до 400 тысяч рублей 17:48
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область 17:30
В псковской детской больнице напали с ножом на врача 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет российский рынок бензина в 2020 году
Что ждет российский рынок бензина в 2020 году
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
25.11.2019 20:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

По лабиринтам Арлекина

В Москве открылась выставка Моисея Фейгина, работавшего до 104 лет
Текст: Андрей Васянин
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8024)
В галерее Art Story открылась выставка в честь 115-летия одного из художников "Бубнового валета" Моисея Фейгина. Сам Фейгин до юбилея не дожил каких-то 11 лет - умер 104-летним в апреле 2008 года, не выпуская из рук рабочего инструмента: вот на выставке серия рисунков шариковой ручкой, сделанных уже в больнице… Несколько автопортретов, худая кляча одним росчерком (внизу подпись - "это я") и сюжет: больной на койке, а рядом любимый художником Чарли в котелке и с тросточкой. Эти рисунки выставлены впервые, и рука Фейгина на них традиционно тверда.

- Да, у отца были очень сильные руки, даже когда он уже плохо ходил, - вспоминает дочь художника Анна Моисеевна. - Он до 90 лет сам сколачивал подрамники, натягивал холсты. И другим помогал.

Фото: Александр Корольков/РГ
В ГМИИ им. Пушкина открылась выставка "Дагеротип, автохром, поляроид"

Художник Моисей Фейгин - пример жизни, не замешанной на корысти. Не способный врать ни в жизни, ни в творчестве, он единственный из коллег в 1948-м не побоялся в ЦДРИ прилюдно обнять старшего товарища по "Бубновому валету" Александра Осмеркина, подвергавшегося травле.

В советские времена Фейгин работал по заказу: зарабатывал на жизнь портретами членов Политбюро и видами цехов завода "Серп и молот" - но феерическое зрелище льющегося огненного металла было для него не дежурной производственной темой, а художественным событием.

Впрочем, никаких цехов и официальных портретов в его работах 60-х уже не было, реальная натура тогда в принципе ушла из произведений Фейгина, а на ее место пришли образы из книг, музыки, театра, кино, разбитые временем на осколки, из которых художник и выкладывал свой мир. По работам второй половины ХХ века мы и знаем Фейгина, из них и выстроена выставка "И смеюсь, и плачу".

Главными героями его живописи - и героями выставки - стали Христос, Дон Кихот и Санчо, Арлекин, персонажи Библии, Скрипач, Чарли Чаплин, идущие по жизни плача, размышляя, творя, страдая, падая, снова поднимаясь, переходя из сюжета в сюжет. Маленький скрипач прильнул к скрипке, за ним - некто, вслушивающийся в музыку: черные условные фигуры, острые углы локтей и колен, геометрический фон цвета костюма Арлекина. А вот два "арлекина" в "Возвращении": один явно отец, взявший за плечи другого героя, "блудного сына". В работе "Без названия" лица и фигуры приблизительны, главное - линии, цветовые пятна, но их достаточно, чтоб понять: толстячок в красном, Санчо, что-то передает высокому в черном, Дон Кихоту, за этим наблюдает конь Росинант резких голубых тонов.

Фото: РИА Новости
В "Новом Иерусалиме" открылась выставка Марка Шагала

Спокойных работ на выставке вообще нет - везде нерв, порыв, движение. Мазок Фейгина, и без того широкий, грубый, насыщенный, становится чем дальше, тем грубее и шире. Художнику мало краски, он наклеивает на холст фольгу, пишет по фанере, оргалиту, картону, по плотной бумаге. После столетия уже болят глаза, и он пробует писать вслепую: по его словам, когда рука сама начинает двигаться по холсту - все получается особенно выразительно.

Как так выходило у Фейгина? Настроить зрителя на размышления - в том числе и к этому подводит зрителя устроенный в начале выставки "лабиринт-предисловие". Нужно двигаться по лабиринту, рассматривая по ходу выплывающие из полумрака графические наброски Мастера, из которых и выходили потом его чаплины и скрипачи. А дольше всего задерживались многие на повороте, где стоит мольберт Фейгина, попавший к нему из мастерской Коровина…

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва удовлетворена решением арбитража по "керченскому инциденту"
Медведев и его финский коллега рассказали о перспективе отмены санкций
В Кремле рассказали про подготовку саммита "нормандской четверки"
В ГД скептически оценили ответ "Нафтогаза" на предложения "Газпрома"
Ушла из жизни легендарная разведчица Гоар Вартанян