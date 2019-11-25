В Подмосковье женщина нашла в кустах младенца

Новорожденную девочку обнаружила в кустах у дома жительница подмосковного Раменского. Она проходила мимо и ее внимание привлек детский плач. Подкидыш был завернут в плед и даже не слишком замерз, то есть в кустах пролежал недолго.

Как сообщает пресс-служба областного главка следственного комитета РФ, девочка славянской внешности, на вид ей не больше полутора месяцев. Сейчас малышка отправлена в городскую больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудники правоохранительных органов занялись розыском матери.