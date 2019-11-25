Видео: В Белгороде гимнастка упала с трехметровой высоты

В воскресенье на представлении санкт-петербургского цирка "Империал" в Белгороде произошло ЧП.

Во время выступления гимнастка упала с трехметровой высоты на арену. Инцидент произошел при выполнении трюка, на цирковом языке именуемого "обрыв в стопы". Артистка в падении перевернулась вниз головой, однако веревка, которая должна была удержать ее в воздухе, тоже оборвалась.

Гимнастка упала на арену, видео происшествия появилось в соцсетях. Сотрудники цирка вынесли пострадавшую с арены - по предварительным данным, она сломала ногу.